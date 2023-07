1 Wenn es ums Sparen geht, machen es sich die Ludwigsburger Räte zu leicht. Foto: stz/Pascal Thiel

Ludwigsburg - Geht es ums Sparen beim Hochbau, gibt es in Ludwigsburg nur selten Überraschungen: In der Regel rechnet die Verwaltung die Kosten klein, indem sie das Raumprogramm zusammenstreicht, und der Gemeinderat zerpflückt dann alle Lösungsvorschläge – obwohl er zuvor genau das in Auftrag gegeben hat. „Nein, so geht das nicht“, heißt es dann. Oder: „Bevor wir wirklich so viele Abstriche machen, sollten wir es lieber gleich ganz bleiben lassen.“ Selbstredend beteuern die Räte ihren absoluten Sparwillen, wollen aber trotzdem nicht von der Maximallösung ablassen.