1 Der notwendige Abbau wird direkt für eine Restaurierung genutzt. Foto: Simon Granville

Die Skulptur auf Ludwigsburgs bekanntester Kreuzung verschwindet Anfang der kommenden Woche. Die Arbeiten auf der Sternkreuzung gehen in die nächste Phase.















Die Baustelle an der Ludwigsburger Sternkreuzung schreitet voran, an diesem Montag, 10. Oktober, beginnt der dritte Bauabschnitt. Das hat gleich zweierlei Auswirkungen: zum einen wird die Verkehrsführung grundlegend geändert. Der Kreisverkehr verschwindet, Autos werden mit Hilfe einer Ampel über die südliche Hälfte der Kreuzung geleitet. Weil fortan in der Kreuzungsmitte gearbeitet wird und dort auch Erschütterungen zu erwarten sind, wird zu Wochenbeginn auch die Schlangenskulptur abgebaut. Sie wird bei dieser Gelegenheit restauriert.