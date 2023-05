1 Alle Katzen mit Freigang müssten mit der Verordnung kastriert werden – zum Wohle wildlebender Katzen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Das Schöne an der deutschen Sprache ist ja, dass Wörter so lange zusammengesetzt werden können, bis sie auch wirklich im Detail genau das aussagen, was gemeint ist. Wer kennt ihn nicht, den Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Ein Wort, das selbst für eine Zeile in der Zeitung zu lang ist. Da wirkt der Begriff Katzenschutzverordnung harmlos dagegen. Auch er lässt aber auf den ersten Blick erkennen, worum es geht: Katzen zu schützen.