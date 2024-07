Ludwigsburger Stadtbahn-Chef geschasst: Remsecker Oberbürgermeister wehrt sich gegen Kungelei-Vorwürfe

Der Remsecker Oberbürgermeister Dirk Schönberger soll massiv an der Demontage von Stadtbahn-Chef Frank von Meißner mitgewirkt haben. Das bestreitet er vehement.

Hat der Remsecker Oberbürgermeister Dirk Schönberger massiv die Finger mit im Spiel gehabt, als der Stadtbahn-Geschäftsführer Frank von Meißner demontiert wurde? Diese Frage beschäftigt viele, die jetzt befürchten, die Planungen für die Stadtbahn Lucie im Kreis Ludwigsburg könnten Schaden nehmen. Schönberger ergriff am Donnerstag die Initiative und lud die Medien kurzfristig zu einem Pressegespräch ins Rathaus ein.

Dunkle Wolken waren über Schönberger in dieser Woche aufgezogen. Presseberichten zufolge soll er versucht haben, von Meißner im Zweckverband als Chef der Stadtbahn zu entmachten und in eine Doppelspitze mit dem zweiten Mann und technischen Leiter Björn Kochendörfer zu zwängen. Der Remsecker Bürger ist im Leitungsteam der Stadtbahn vertreten und soll nach dem Bericht einer Lokalzeitung mit Schönberger befreundet sein. Dies sei mitnichten der Fall, entsprechende Behauptungen entbehrten jeder Grundlage, sagt ein sichtlich verärgerter Dirk Schönberger: „Ich habe mit ihm niemals zusammen Urlaub gemacht.“

Sind der Technische Leiter und der Remsecker OB befreundet?

Ein Whistleblower hatte gegenüber Medien die Information verbreitet. „Er hat damit allen geschadet“, sagt der Remsecker Oberbürgermeister, der betont, er habe Kochendörfer als einen von etwa 26 000 Remseckern erst wahrgenommen, seitdem dieser sich erfolgreich im Herbst 2022 für die Stelle als Technischer Leiter beworben habe. „Seitdem rede ich auch auf Festen mal mit ihm, aber da mache ich bei den Bürgern keine Unterschiede – ich will ansprechbar sein“, sagt Dirk Schönberger. Zwischen den beiden Familien gebe es keine Freundschaften. Lediglich Björn Kochendörfers Tochter und sein Sohn gingen im Remsecker Gymnasium in dieselbe Stufe, hätten an zwei Studienreisen teilgenommen, hätten aber unterschiedliche Freundeskreise.

Schönberger bestreitet, eine Allianz geschmiedet zu haben

Auch andere Vorwürfe bestreitet Dirk Schönberger energisch. Er habe erst spät von den Ungereimtheiten und Zerwürfnissen im Stadtbahn-Zweckverband erfahren und immer dem Landratsamt Ludwigsburg das Handeln überlassen. Eine Allianz mit anderen Bürgermeistern gegen von Meißner habe er mitnichten geschmiedet. „Ich bin ein Freund der Stadtbahn und verschiedener Mobilitätsformen.“