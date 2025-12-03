Wegen der angespannten Finanzlage bringen die Ludwigsburger Gemeinderatsfraktionen kaum Anträge zum Haushalt ein. Lässt sich unter diesen Umständen noch gute Kommunalpolitik machen?
Daniel O’Sullivan hatte es in seiner Haushaltsrede vor zwei Wochen schon angedeutet. Nur drei Anträge werde seine Partei in die anstehende Debatte einbringen, sagte der Ludwigsburger SPD-Stadtrat – „mehr traut man sich ja zurzeit gar nicht mehr“. So reichte in diesem Jahr eine statt zwei Sitzungen, um alle Anträge der Fraktionen zu bearbeiten. Wo früher über Millionenprojekte diskutiert wurde, ging es dieses Jahr maximal noch um kleinere Kürzungen.