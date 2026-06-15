Ludwigsburger Schlossfestspiele: Fiat 500-Oldtimer fliegt ins Schlosstheater

Ein Fiat 500 baumelt vor dem Ludwigsburger Schlosstheater in der Luft? Hintergund ist die Oper „Lo Speziale“, für die das Auto durch ein Fenster gehievt wurde.
Noch hängt der kleine blaue Fiat 500 in der Luft. Langsam befördert ihn der Kran immer höher in Richtung des nur wenig breiteren Fensters des Ludwigsburger Schlosstheaters. Unten richten sich alle Blicke nach oben. Immer wieder wird gestoppt, kontrolliert und nachjustiert, denn weder das Fahrzeug noch das historische Theater sollen beschädigt werden.