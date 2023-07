1 Der Intendant Jochen Sandig freut sich, dass das Festival „wieder im physischen Raum ist“. Foto: Jürgen Bach

Dank der gesunkenen Corona-Inzidenzen finden bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen von Donnerstag an Konzerte wieder als Präsenzveranstaltungen statt. Dabei gibt es kostenlose Übertragungen in den Ehrenhof.









Ludwigsburg - Die gute Laune und die Glücksgefühle sind Jochen Sandig direkt anzusehen, als er am Mittwoch auf einem 60 Quadratmeter großen Holzboden im Ehrenhof des Residenzschlosses steht. „Wir sind wieder da im physischen Raum“, sagt der ganz in schwarz gekleidete Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele im Rahmen einer kleinen Pressekonferenz. Denn während die bisherigen Veranstaltungen im Mai und Anfang Juni lediglich auf einer „digitalen Bühne“ angeboten werden konnten, finden dank der gesunkenen Inzidenzzahlen und der damit möglichen Öffnungsschritte von Donnerstag, den 10. Juni an, Konzerte und andere Kulturveranstaltungen wieder als Präsenzveranstaltungen an verschiedenen Orten statt.