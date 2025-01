Ludwigsburger Saatkrähen: Kot und Lärm – Krähen am Schulcampus bereiten weiter Ärger

1 Seit Jahren sind die Saatkrähen ein Problem in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Die Saatkrähen am Schulcampus in der Innenstadt in Ludwigsburg bereiten weiter Ärger. Stadträte fordern ein härteres Vorgehen. Die Stadtverwaltung will nun prüfen, inwieweit ein Falkner das Problem lösen könnte. Warum eine schnelle Besserung nicht in Sicht ist.











Sie sind laut, verursachen viel Dreck und treten meist in großen Gruppen auf: Saatkrähen machen am Schulcampus in der Innenstadt in Ludwigsburg seit Jahren Probleme. 135 Nester gibt es mittlerweile in den Platanen an der Alleen-, Solitude- und Karlstraße. Die Stadt müht sich, die Population der Vögel dort wieder herunterzufahren. Das ist aber nicht leicht, weil die Tiere unter Artenschutz stehen.