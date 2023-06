1 Kurz mal ohne Maske: Ann-Kathrin Mopils, Wolfgang Ulshöfer, Tayfun Tok und die Preisträger Jan-Philipp Bader, Foto: Simon Granville

Schülerinnen und Schüler der Ludwigsburger Robert-Frank-Schule haben in schwierigen Zeiten Gedichte geschrieben – und sind dafür vom baden-württembergischen Landtag ausgezeichnet worden. Warum das in mehrfacher Hinsicht besonders ist – und was ein frischgebackener Landtagsabgeordneter damit zu tun hat.









Ludwigsburg - Tayfun Tok ist bewegt. Der frischgebackene Grünen-Landtagsabgeordnete steht in Vertretung der Landtagspräsidentin Muhterem Aras im Aufenthaltsraum der Robert-Franck-Schule. Just hier in Ludwigsburg drückte er selbst die Schulbank und machte 2006 auf dem zweiten Bildungsweg Abitur. „Ich bekomme gerade eine Gänsehaut. Es ist für mich eine große Ehre, heute hier zu stehen“, sagt er. „Das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, als Kind einer mutigen, alleinerziehenden Mutter, das sich durchgeboxt hat. Deshalb meine Botschaft an euch: Es spielt keine Rolle, wo ihr herkommt. Ihr habt alle Chancen der Welt, wenn ihr ein Ziel habt, an euch glaubt und auch mal Rückschläge wegstecken könnt. Ich bin das lebendige Beispiel dafür.“