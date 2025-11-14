Ludwigsburger Regisseur: Studenten-Oscar-Gewinner – Wer im Drehbuch Klischees abhakt, erhält Fördergeld

Murad Abu Eisheh kam durch eine besondere Geste nach Ludwigsburg und gewann einen Studenten-Oscar. Heute arbeitet er mit wichtigen Produzenten – und kritisiert Deutschlands Filmszene.
Zum achten Mal ist der Student Academy Award in diesem Jahr an die Filmakademie Baden-Württemberg gegangen. Der Nachwuchs-Oscar gilt als Eingangsportal in die Filmbranche, auch weltbekannte Regisseure wie Robert Zemeckis (Forrest Gump) haben ihn schon gewonnen. Murad Abu Eisheh zählt ebenfalls zur Riege der Gewinner, er holte den Studenten-Oscar 2021 nach Ludwigsburg. Heute Eisheh selbst Teil der Academy, die die Oscars vergibt. Er erinnert sich an eine unglaubliche Reise, die beinahe nie begonnen hätte.