Mit der Erklärung des bisher schweigsamen wegen Mordes angeklagten G. hat der Ludwigsburger Raserprozess einen vorläufigen emotionalen und juristischen Höhepunkt erreicht.
Der Mordprozess um den tödlichen Verkehrsunfall auf der Schwieberdinger Straße am 20. März 2025 hat am Dienstag eine neue, zentrale Wendung genommen. Am Nachmittag des zehnten Verhandlungstages legte der Hauptangeklagte G. erstmals eine umfassende Einlassung ab und räumte seine Verantwortung für das Geschehen ein. Zuvor hatten bereits die Aussagen des Bruders der getöteten damals 23-jährigen Merve den Vormittag geprägt und den Gerichtssaal spürbar emotional aufgeladen.