Das Rechtsmittel der Revision kann eingelegt werden, sobald den Beteiligten das schriftliche Urteil vorliegt. Ein Verteidiger der Raser tendiert dazu. Was geschieht dann?
Nach dem Urteilsspruch im Ludwigsburger Raserprozess am Dienstag hat ein Verteidiger angekündigt, dass er das Urteil eingehend auf Revisionsgründe prüfen werde. Das kann er tun, sobald es ihm in der schriftlichen Version vorliegt. Dann hat er dafür eine Woche Zeit. Wichtig zu wissen ist: Anders als bei der Berufung ist die Revision ein Rechtsmittel, das nicht den Urteilsspruch infrage stellt. Sie kann lediglich auf Fehler der Urteilsbegründung und im Verfahren Bezug nehmen.