Ludwigsburger Raserprozess: Raser erhielten Führerscheine mehrmals zurück – Gab es Versäumnisse?

Seit die mehr als 100 Verkehrssünden der Angeklagten vor Gericht verlesen wurden, gibt es viele Fragen. Ein Verkehrsrechtler sieht das Vorgehen einer Begutachtungsstelle kritisch.
Die Liste der Vergehen ist lang, das Unverständnis der Zuschauer im Gerichtssaal groß. Mehrfach hatten zwei der drei Angeklagten im Raserprozess am Landgericht Stuttgart in den vergangenen Jahren ihre Fahrerlaubnis verloren, immer wieder erhielten die Brüder sie später zurück. Wie kann das sein? Laut einem Verkehrsrechtler hätte das Landratsamt grundsätzlich handeln können, der Fehler liegt aber bei einer privaten Begutachtungsstelle.