Im Raserprozess schildert Selins Schwester ihre Trauer und den Verlust. Derweil zeigt eine Gerichtsmedizinerin: Die beiden Frauen hatten bei dem Aufprall mit 127 km/h keine Chance.
Die beiden getöteten Frauen Merve (23) und Selin (22) verloren augenblicklich das Bewusstsein, als der wegen Mordes angeklagte Raser G. ihren Ford Focus am Abend des 20. März 2025 vor der Aral-Tankstelle an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg regelrecht abschoss. Das geht aus dem medizinischen Gutachten hervor, das am 14. Verhandlungstag des Ludwigsburger Raserprozesses vor dem Landgericht Stuttgart präsentiert wurde.