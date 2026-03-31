Ludwigsburger Raserprozess: Angeklagte zahlen Geld an Familien der Opfer

Der Raser-Prozess um ein illegales Rennen in Ludwigsburg geht bald zu Ende. Kurz vor den Plädoyers wird bekannt, was die Angeklagten zur Wiedergutmachung tun wollen.
Kurz vor dem Ende des Prozesses haben die Anwälte der Fahrer und der Nebenkläger im Verfahren um den Raserunfall an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg eine Vereinbarung unterschrieben: Die Familien der bei dem Unfall getöteten Frauen Merve und Selin erhalten von den Angeklagten je 25 000 Euro. Die Familien haben das als Wiedergutmachung anerkannt.