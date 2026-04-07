Ludwigsburger Rasermordprozess: „Was bleibt ist der Schmerz“ – Die wichtigsten Reaktionen nach dem Urteil

Nach dem Urteil gegen die Todesraser finden der Richter, ein Anwalt, ein Angehöriger und Oberbürgermeister Matthias Knecht emotionale Worte. Die Verteidigung will derweil in Revision.
Wieder ist ein Teilnehmer eines illegalen Autorennens wegen Mordes verurteilt worden. Der Hauptangeklagte G. muss lebenslang ins Gefängnis, weil er am 20. März 2025 in Folge eines illegalen Rennen mit fast 130 km/h in ein Auto fuhr – zwei Frauen starben bei dem Aufprall.. Sein Bruder, der das zweite Auto des tödlichen Rennens fuhr, wurde ebenfalls hart bestraft: 13 Jahre Haft – unter anderem wegen versuchten Mordes.