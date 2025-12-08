Ludwigsburger Raser-Prozess: „Die Autos kamen angeschossen wie Flugzeuge“ – Zeugen erschüttert

Die ersten Zeugen zum Ludwigsburger Raser-Prozess sind am Montag in Stuttgart gehört worden. Manche von ihnen fürchteten um ihr eigenes Leben.
Im Stuttgarter Landgericht haben am Montag erstmals zahlreiche Zeugen ihre Eindrücke vom Abend des 20. März geschildert, an dem die 23-jährige Merve und die 22-jährige Selin in Ludwigsburg ums Leben kamen. Der Prozess gegen den wegen Mordes angeklagten G. und seinen ebenfalls angeklagten Bruder I. sowie dem Cousin K. war zunehmend von konkreten Beobachtungen geprägt – und von emotional schwer erträglichen Momenten.