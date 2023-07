1 Anmutige Gesellschaft: die „Kaffeetrinkerin“ Foto: Holger Bäuerle

Ludwigsburg - Was ist sie schön, die junge Dame! Natürlich würde man mit ihr Kaffee trinken wollen. Aber sie hat sie ja die Kanne bereits zur Hand genommen. So sicher, so vertraut ist sie im Umgang mit dem Modegetränk ihrer Zeit, dass sie ihre bequeme Haltung gar nicht aufzugeben, dass sie dem Eingießen aus dem goldenen Gefäß kaum Beachtung zu schenken braucht. Stattdessen ist sie dem Betrachter, dem Glücklichen, der in ihrer Gegenwart verweilen darf, ganz zugewandt. Gleich wird sie uns die Tasse reichen. Anregend wird der Kaffee sein, anregend, anregend der Nachmittag.