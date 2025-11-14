Ludwigsburger Polizei sucht Zeugen: Fahrer lässt geschrotteten Audi zurück und steigt in anderes Auto ein

Ein Unbekannter überschlägt sich in Ludwigsburg mit einem Audi. Der wohl verletzte Fahrer steigt daraufhin in ein anderes Auto ein und lässt sich davonfahren. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer hat in der Nacht zum Freitag auf der Landesstraße L1100 in Ludwigsburg einen Unfall gebaut. Bei dem Unfall überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf der Straße zum Liegen. Der mutmaßlich verletzte Verursacher stieg danach in ein anderes Auto ein und wurde von dessen Fahrer mitgekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.