Ludwigsburger Polizei sucht Zeugen: Fahrer lässt geschrotteten Audi zurück und steigt in anderes Auto ein

Ein Unbekannter überschlägt sich in Ludwigsburg mit einem Audi. Der wohl verletzte Fahrer steigt daraufhin in ein anderes Auto ein und lässt sich davonfahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer hat in der Nacht zum Freitag auf der Landesstraße L1100 in Ludwigsburg einen Unfall gebaut. Bei dem Unfall überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf der Straße zum Liegen. Der mutmaßlich verletzte Verursacher stieg danach in ein anderes Auto ein und wurde von dessen Fahrer mitgekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der Unbekannte gegen 2 Uhr morgens auf der L1100 in Fahrtrichtung Marbach unterwegs, als er auf Höhe Neckarweihingen mit seinem Audi aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und kam auf der Straße zum Liegen, wobei der Fahrer mutmaßlich verletzt wurde.

Verursacher steigt in anderes Auto ein

Zeugenaussagen zufolge entfernte sich die Person daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, indem sie von den Insassen eines weiteren Fahrzeuges mitgenommen wurde. Dabei soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben, der weiter in Richtung Marbach fuhr. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch ohne Erfolg blieb. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 10.700 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141/18 5353 bei der Polizei zu melden oder sich per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.