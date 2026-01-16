Ludwigsburger Mordprozess: „Die sind richtig losgeschossen“ – Raser verbreiteten Angst unter Autofahrern

Weitere Details der tödlichen Rasertour durch Ludwigsburg kommen am achten Verhandlungstag in Stuttgart ans Licht. Mehrere Autofahrer erinnern sich mit Grauen an den Abend.
Wie haben beteiligte Autofahrer die Raser vor dem Tod von Merve (23) und Selin (22) erlebt? Die Aussagen von Zeugen am achten Verhandlungstag zum tödlichen Unfall am 20. März 2025 in Ludwigsburg wiegen schwer. Stumm und in sich gebeugt nehmen der wegen Mordes angeklagte 32-jährige G., sein zwei Jahre älterer Bruder I. und der 25-jährige Cousin K. im großen Saal des Landgerichts Stuttgart davon Kenntnis.