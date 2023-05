Bürgermeister fängt etwas ganz Neues an

1 Es ist seine letzte Woche in Diensten der Stadt: Bürgermeister Michael Ilk wird jetzt Freiberufler. Foto: Simon Granville

Der Ludwigsburger Mobilitätsbürgermeister Michael Ilk hört auf. Er wird selbstständiger Wirtschaftsmediator. Er sei weder „zu nett“ gewesen, wie mancher unkte, noch habe er Angst um seine Wiederwahl gehabt, sagt er.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Ein gemächlicher Ausklang ist an Michael Ilks letztem Arbeitstag nicht angesagt. Zum Finale leitet er abends noch mal einen Mobilitätsausschuss. Es geht unter anderem um die Baumschutzsatzung gegen das unkontrollierte Fällen von Bäumen auf Privatgrund – eines der seltenen Themen, bei denen dem Bürgermeister einmal der Kragen platzte, als Stadträte von CDU, FDP und FW alarmistisch gegen die Planung Sturm liefen und von drohender Enteignung und städtischer Ausschnüffelei sprachen. „Es macht mir eigentlich Freude, Positionen in ihrer ganzen Bandbreite auszudiskutieren“, sagt er. „Ich halte aber nichts davon, wenn Debatten als Spaltkeile genutzt werden.“ Ihm sei an Ausgleich gelegen.