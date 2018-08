Ludwigsburger Marktplatz wird Markusplatz Eine Fantasiewelt mit Lagunenzauber

Von lai 29. August 2018 - 18:29 Uhr

Aus Anlass des Doppeljubiläums: Die Venezianische Messe in Ludwigsburg soll in diesem Jahr noch größer und spektakulärer werden. Das 1993 wiederbelebte historische Fest ist inzwischen eines der größten Straßenkunstfestivals in der Republik.





Ludwigsburg - Eine Brücke, die über nichts führt, und Gondeln, die nie im Wasser schwimmen: Auf dem Ludwigsburger Marktplatz wird von diesem Donnerstag an eine Fantasiewelt aus Renaissance, Commedia dell’Arte und Lagunenzauber aufgebaut. Am Freitag, 7. September, geht es los: „Die Venezianische Messe war immer etwas ironisch und überzogen“, sagt der künstlerische Leiter Rainer Kittel. Im Jahr des Stadtjubiläums feiert das Kostümevent ein Doppeljubiläum: Das aus einer fürstlichen Laune heraus erfundene Fest wurde erstmals vor 250 Jahren gefeiert und exakt vor 25 Jahren wiederbelebt.

Wer das im Zweijahresturnus ausgetragene Maskenfest in jüngster Zeit besucht hat, mag es kaum glauben: Der Wiederbelebungsversuch im Jahr 1993 war fast auch schon wieder das Ende. „Wir hatten kaum Kostüm- und Maskenträger auf dem Platz“, sagt Kittel, der vom damaligen Kulturamtsleiter mit der schwierigen Aufgabe betraut worden war.

Auf Werbetour in Venedig

Vor dem zweiten Versuch reiste im Frühjahr 1995 ein Team aus Ludwigsburg nach Venedig, um dort beim Karneval mit Stelzenläufern und anderen Künstlern für das Ludwigsburger Fest im September zu werben. Und siehe da, die Sache kam ins Rollen. 2001 begannen die Veranstalter, sich mit der internationalen, aber letztlich überschaubaren Szene der Kostüm- und Maskenträger zu vernetzen. „Inzwischen kommen jedes Mal mehr als tausend Personen aus Belgien, Frankreich, Italien, der Schweiz oder den Niederlanden“, sagt Beate Schweickhardt. „Die Venezianische Messe ist damit eines der größten Masken- und Straßenkunstfestivals in Deutschland.“

Parallel zum 300-Jahr-Jubiläum der Stadt Ludwigsburg soll die Venezianische Messe besonders prächtig ausfallen. Darum gibt es in diesem Jahr eine Kooperation mit dem Schloss und dem Blühenden Barock. Am Abend des 7. September findet im Schloss ein großer Ball statt (die Karten dafür waren schon am ersten Tag ausverkauft). Außerdem startet die Künstlerprozession nicht am Bahnhof, sondern ausnahmsweise im Südgarten des Schlosses – am Freitag um 18 Uhr. Der Zug spaziert diesmal über die Schorndorfer- und die Oberen Marktstraße zum Marktplatz.

„Es ist schwierig, immer wieder neue Akzente zu setzen, ohne die Marke zu verlieren“, sagt Kittel. Bei der Künstlerprozession aber kämen die neuen Impulse quasi automatisch. Den jüngeren Teilnehmern gehe es weniger um Renaissancekostüme als um Gothic- oder Gender-Performance: „Die Jungen formulieren das Thema neu.“

Geschichten vom Wasser

Obwohl es auf dem Fantasie-Markusplatz in Ludwigsburg auch an den drei Festtagen weder Fluss noch Meer geben wird, lautet das Oberthema Wasser: Es werde auf jeden Fall nass und spektakulär, sagt Kittel. Etwa mit einem Karussell am sogenannten Fischerhafen oder mit „Pi-Leau“, einem Programm der niederländischen Straßentheatergruppe Close Act, das auf skurrile Weise auf die Gefährdung der Meere anspielt und das mehrmals aufgeführt wird.

Damit die Kinder nicht nur schauen und hören müssen, gibt es wieder das Kinderland rund um das Schiffswrack der Alin Felix. Dort können sich die Kinder unter der Aufsicht von Piraten austoben. Eine Besonderheit ist eine ungewöhnliche Führung durch das Schloss: Im Laufe des Rundgangs werden verschiedene höfische Szenen durchgespielt, in denen ein Oberhofmarschall, eine Mätresse, ein Hoffriseur und ein Theaterdirektor einen Auftritt haben – am Samstag zwischen 18 und 24 Uhr.

Um die Sicherheit beim Fest gewährleisten zu können, werden Zufahrtssperren errichtet. „Aber optisch zurückhaltend“, wie Melanie Mitna, die Abteilungsleiterin Veranstaltungen und Märkte, versichert.

Karneval

Wohl dem, der im 18. Jahrhundert so weit reisen konnte: Als sich Herzog Carl Eugen 1768 samt Hofstaat in Venedig aufhielt, war er so vom Karneval begeistert, dass er sich zu seinem 40. Geburtstag ein rauschendes Fest à la Venedig schenkte. Der Fürst wird mit diesen Worten zitiert: „Was in einer überfluteten Stadt entzückend ist, sollte doch auf meinem staubigen Marktplatz erst recht für Erbauung sorgen.“ Zehn Jahre lang wurde alljährlich eine Venezianische Messe gefeiert, dann vergessen. Bis sie 1993 wiederbelebt wurde. „Damit hat Ludwigsburg ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Mario Kreh, Leiter des Eigenbetriebs Tourismus & Events.

Konzerte

Zur Venezianischen Messe gehören neben Maskenträgern, Gauklern und Schauspielern auch Musiker. Als besonderen Höhepunkt preisen die Veranstalter ein Livekonzert am Samstag, 8. September, um 20 Uhr. Unter dem Titel Klassik meets Pop spielt das Orchester der Bolschoi Oper Minsk; die Leitung hat Wilhelm Keitel. Am Sonntag um 16 Uhr ist die Hauptbühne für eine Opern-Gala reserviert: Es singen Stefania Dovhan (Sopran) und Christian Tschelebiew (Bass).

Kirchen

Auch die Kirchen beteiligen sich am Programm. So wird etwa das Sinfonieorchester Ludwigsburg in der evangelischen Stadtkirche Auszüge aus Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ aufführen: Am Sonntag, 9. September, um 16 Uhr und um 18 Uhr.

Kunsthandwerk

Ob Glas aus Murano, Lederwaren, Masken oder Schmuck: Rund um den Holzmarkt gastieren die Kunsthandwerker.