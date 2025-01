Ludwigsburger Kulturfestival: Kostenfreier Eintritt bei Venezianischer Messe soll bleiben

Vaihingen an der Enz Feuer in Asylunterkunft – 58-Jähriger kam durch Rauch und Feuer ums Leben

Ein 58-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Brand in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Nun stehen die Obduktionsergebnisse fest. Was die Brandursache angeht, herrscht allerdings weiterhin Klärungsbedarf.