1 Silke Gericke wird sich künftig auf die Familie und ihr Landtagsmandat fokussieren. Foto: factum/Sophia Herzog

Bei der Landtagswahl hat Silke Gericke für die Grünen im Wahlkreis Ludwigsburg das Direktmandat geholt. Jetzt scheidet sie aus dem Gemeinderat aus – auch weil sich Ehemann Markus Gericke bei der Stadt bewirbt.

Ludwigsburg - Silke Gericke wird aus dem Ludwigsburger Gemeinderat ausscheiden – sofern das Gremium in der Sitzung am 7. Juli wie von der Verwaltung vorgeschlagen dem Antrag der Grünen-Rätin zustimmt. Im März diesen Jahres ist Gericke mit 34,6 Prozent und damit mit dem Direktmandat im Wahlkreis Ludwigsburg in den Landtag eingezogen. Das sei, betont die 45-Jährige, eine große Ehre, die sie voller Kraft und Tatendrang ausübe.

Anspruch ans Ehrenamt

Vor dem Landtagswahlkampf hätten sie und ihr Mann sich die Aufgaben in der fünfköpfigen Familie geteilt, so die Politikerin. Inzwischen lasteten die Aufgaben aber hauptsächlich auf den Schultern ihres Mannes. Da Markus Gericke beruflich ebenfalls ehrgeizige Pläne hat – er bewirbt sich bei der Stadt auf die Bürgermeisterstelle im Dezernat III – zieht die Familie Konsequenzen. Die Bewerbung brauche wieder mehr Ressourcen und dadurch könne sie ihrem Ehrenamt als Rätin nicht mehr mit dem Anspruch gerecht werden, den sie an das Ehrenamt habe, begründet sie ihre Entscheidung. „Zudem fühle ich mich befangen, das Amt als Gemeinderätin weiter auszuüben für den Fall, dass mein Mann für die Stadt Ludwigsburg tätig wäre.“

Catharina Clausen rückt nach

Nach Paragraf 16 der Gemeindeordnung kann ein ehrenamtlich tätiger Bürger aus wichtigen Gründen sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat beantragen. Für Gericke nachrücken wird Catharina Clausen.