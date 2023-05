1 Mann Landschaftsarchitektur aus Fulda hat den Architekturwettbewerb für den Arsenal- und Schillerplatz gewonnen. So könnte es dort einmal aussehen. Foto: Mann Landschaftsarchitektur/cf

Der Arsenalplatz in Ludwigsburg bekommt französisches Flair. Das hat eine Jury entschieden. Die Frage, wie es am benachbarten Schillerplatz weitergeht, dürfte noch für Diskussionen sorgen.









Ludwigsburg - Wenn das Wetter passt, dann nutzen Jugendliche, Familien mit Kindern und diejenigen, die in ihrer Mittagspause in der Ludwigsburger Innenstadt eine Sitzgelegenheit suchen, den neuen Minipark am Arsenalplatz gerne. In naher Zukunft soll die Fläche, auf der bislang sonst nur Autos stehen, noch viel mehr Leute anziehen und zum Verweilen einladen. Der Arsenalplatz soll zu einem Scharnier zwischen Bahnhof und Marktplatz und Einfallstor in die Innenstadt werden. Eine Fachjury und der Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften (SHL) haben nun einen finalen Entwurf gekürt, der aufzeigt, wie der Arsenalplatz im Zuge des Großprojekts ZIEL (Zentrale Innenstadtentwicklung Ludwigsburg) umgestaltet werden soll.