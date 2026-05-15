Seit mehr als einem halben Jahr teilen sich das Liebes von Priebes und Love Luma in Ludwigsburg eine Ladenfläche. So gut wie es heute funktioniert, hat es nicht von Anfang an.
Am Anfang lief es etwas holprig, dann gab es einen „Knall“ und mittlerweile hat es sich eingespielt. Die Geschäfte Liebes von Priebes und Love Luma teilen sich offiziell seit Oktober vergangenes Jahr eine Ladenfläche in der Ludwigsburger Seestraße. Wie bei jeder Partnerschaft hat es eine Weile gedauert, bis sich alles eingespielt hat. Heute sind sie überzeugt, dass die geteilte Miete ein Zukunftsmodell sein kann – für die Verkäufer und die Kunden.