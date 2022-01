1 Die Umgestaltung des Karlsplatzes ist noch nicht abgeschlossen. Foto: Simon Granville

In einem digitalen Workshop werden Ideen für Pop-up-Aktionen in der Ludwigsburger Innenstadt zusammengetragen.















Link kopiert

Ludwigsburg - Gemeinsam die City gestalten – darum geht es bei den Pop-up-Aktionen in Ludwigsburg. Beispiele sind der Mini-Park auf dem Arsenalplatz und der Karlsgarten. Im Juni begann die Umgestaltung der Fläche hinter der Ludwigsburger Friedenskirche. Die Idee des temporären Projektes: Parkplätze weichen für Bänke, Bäume und Blühoasen. Damit soll der Karlsgarten zum Pausenplatz, Open-air-Treffpunkt für Anwohner, Kirchengruppen und Passanten werden. Geld gab es über das Programm „Pop-up-Innenstadt“.

Am Freitag, 21. Januar, können Bürger erneut ihre Ideen und Projekte bei der so genannten „Stadtmacherwerkstatt“ mit dem Organisationsteam der Stadt ihre Ideen und Projekte einbringen. Bei dem digitalen Workshop stehen an erster Stelle die bisherigen Maßnahmen: Wie kamen die Pop-up-Aktionen 2021 an? Was kann man daraus für die Zukunft lernen? Welche Ideen und Ansätze führen zu Verbesserungen?

Ideen für den Rathaushof?

Der Blick soll dann aber auch nach vorne gerichtet werden. Wie kann der Rathaushof trotz der finanziell schwierigen Lage der Stadt anders als zurzeit genutzt und klimaaktiver gestaltet werden? Welche Nutzungen sind auf dem Franck-Areal vorstellbar? Und wie könnte der Karlsgarten weiterentwickelt werden? Baubürgermeisterin Andrea Schwarz wird sich mit den Teilnehmern des Workshops austauschen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So soll der neue Arsenalplatz aussehen

Wer Lust hat, auf diese Weise ein Teil der Ludwigsburger „Pop-Up-Innenstadt“ zu werden und aktiv das Herz der Stadt mitgestalten will, kann sich für die Online-Werkstatt am 21. Januar um 17 Uhr anmelden – das Mindestalter liegt bei 14 Jahren.

Anmeldeschluss am 14. Januar

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie einen kleinen Leitfaden zum digitalen Ablauf bekommen die Teilnehmer von der Stadtverwaltung kurz vor dem Termin zugesandt. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 14. Januar. Eine Online-Anmeldung für die „Stadtmacherwerkstatt“ ist auf der Homepage der Stadt unter www.meinlb.de/pop-up/beteiligung möglich.