Ludwigsburg - Familienstartengel, Felsinderbrandung, Mamizeitschenkerin – verschiedene Namen, ein Programm: Wellcome unterstützt junge Mütter in der Babyzeit. Das Projekt besteht bundesweit seit 17 und in Ludwigsburg seit zehn Jahren (inzwischen mit Standorten in Bietigheim und Ditzingen). Und die Nachfrage steigt, da immer häufiger Großeltern und Bekannte fehlen, die die jungen Eltern entlasten könnten. „Wir hätten gern unser Jubiläum gefeiert, aber das geht Corona bedingt leider nicht“, sagt Wellcome-Koordinatorin Sabine Auerbach.