Ludwigsburger Gemeinderat soll entscheiden: Streit um Pläne für Fußgängerzone in der Eberhardstraße

3 Der Plan sieht an der katholischen Kirche (derzeit verhüllt) nur noch Lieferverkehr und Behindertenparkplätze vor. Foto: Simon Granville

Mangelnde Beteiligung der Stadträte, der Geschäftsinhaber und Geldverschwendung in Zeiten leerer Kassen – die Vorwürfe gegenüber der Ludwigsburger Stadtverwaltung sind heftig.











Das hatte sich die Stadtverwaltung leichter gedacht. Über den Plan, das Stück Eberhardstraße an der katholischen Kirche samt den seitlichen Sackgassen zur Fußgängerzone zu machen, wollte man den Mobilitätsausschuss des Gemeinderats nur informieren und nicht abstimmen lassen – eine Vorgehensweise, die einigen Räten sauer aufstieß. Bürgermeister Sebastian Mannl argumentierte, man baue ja nicht um, und die Kosten seien gering. Auf Nachfrage bezifferte er diese auf 150 000 Euro – was angesichts der leeren Kassen und dringenderer Projekte einigen Stadträten zu viel war. „Wir diskutieren seit Wochen, wo wir sparen können“, so Stadträtin Margit Liepins (SPD). „Und jetzt sind auf einmal 150 000 Euro Peanuts?“ Mehrheitlich folgten die Stadträte einem Antrag der Freien Wähler: Der Gemeinderat soll noch in diesem Jahr über die Pläne entscheiden können.