Ludwigsburger Gastronomielegende gestorben Peter Reimertshofer ist tot

Von Sandra Dambacher-Schopf 06. Dezember 2017 - 18:58 Uhr

Seine Glanzzeiten hatte Peter Reimertshofer in den 80er und 90er Jahren. Er hat vielen noch heute sehr beliebten Restaurants Leben eingehaucht. Foto: dpa

Er war schon zu Lebzeiten eine Gastronomielegende in Ludwigsburg. Wegen einer schweren Krankheit ist Peter Reimertshofer am Wochenende verstorben.

Ludwigsburg - Auch nach seinem Tod werden sich viele Ludwigsburger an Peter Reimertshofer erinnern, der die Gastronomie in Ludwigsburg vor allem in den 80er und 90er Jahren enorm vorangebracht hat. Damals machte er sich einen Namen mit Restaurants, die noch heute gut besucht sind: Ennui, Coccobello, Il Boccone und Blauen Engel. Nach seiner ersten Insolvenz im Jahr 1996 musste er alles verkaufen.

Mehr zum Thema

Die letzte Bastion: Das Werkcafé

Mit seinen später gegründeten Lokalen Waltz oder Hofers hatte er nicht viel Glück. Den letzten großen Erfolg landete er mit dem Werkcafé in der Weststadt, das er mehr als zehn Jahre lang betrieb und das zu einer der beliebtesten Hochzeits-Location in Ludwigsburg wurde. Zum Schluss ging allerdings auch dieses Restaurant vor einigen Monaten in die Insolvenz. Vor fast fünf Jahren hat er dort mit 700 Gästen seinen 65. Geburtstag ausgelassen gefeiert. Er war bekannt und beliebt aber auch kantig und umstritten – ein Mensch, der vermutlich nicht so bald in Vergessenheit geraten wird. Nächstes Jahr wäre Reimertshofer 70 Jahre alt geworden.