Ludwigsburger Firmengeschichte: Als Lotter noch eine kleine Konditorei war

6 Es dürfte weit und breit nur wenige Geschäfte geben, die so lange an ein und dem selben Standort betrieben werden wie Lotter an der Oberen Marktstraße. Foto: Simon Granville

Das Ludwigsburger Traditionsunternehmen Lotter und seine Tochterbetriebe haben heute rund 2000 Beschäftigte. Am Mittwoch hält der geschäftsführende Gesellschafter Helmut Ernst einen Vortrag über die Firmengeschichte.











Link kopiert



Angefangen hat alles mit – Backwaren. Wer hätte das gedacht! Die Ludwigsburger Traditionsfirma Lotter mit einem Jahresumsatz von gut 700 Millionen Euro ist aus einer vor mehr als 200 Jahren in der Körnerstraße eröffneten Konditorei hervorgegangen. Christoph Heinrich Lotter hat seinen Betrieb am 18. Juli 1810 gegründet. Nach seinem Tod 1834 führte die Witwe Christiane Katherine Lotter das Geschäft weiter. Sie und der gemeinsame Sohn Albert Lotter nahmen ein paar Jahre später erstmals auch Eisenwaren in das Sortiment auf. Wann genau diese Entscheidung gefallen ist, sei unklar, erzählt Helmut Ernst, der langjährige Lotter-Geschäftsführer.