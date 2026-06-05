Ludwigsburger Erbschaft: Anonyme Mails und Streit um Antrag vor AfD-Parteitag

Der AfD-Parteitag in Heidenheim von einem Antrag überschattet, der sich mit dem Ludwigsburger Erbschaftsstreit befasst. Dabei sieht Landesvorstand die Angelegenheit als erledigt an.
Der Streit um eine Erbschaft in Ludwigsburg lässt die AfD einfach nicht los. Nachdem das Thema bereits 2024 zu parteiinternem Wirbel geführt hatte, kocht es kurz vor dem Landesparteitag an diesem Wochenende in Heidenheim wieder hoch. In einem Antrag, der von 27 Mitgliedern unterzeichnet ist und der unserer Redaktion vorliegen, fordern die Antragsteller die „Aufklärung fragwürdiger und ungeklärter Vorgänge im Rahmen der Erbschaft Ludwigsburg“.