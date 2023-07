2 Wohin mit den Zuschauern an der Strecke? An dieser Frage scheiterte der Ludwigsburger Citylauf in diesem Jahr. Foto: factum//Andreas Weise

Der Ludwigsburger Veranstaltungskalender ist wieder um ein Event ärmer: Der Citylauf findet in diesem Jahr nicht statt – es ist nicht das erste Event dieser Art. Sportveranstaltungen im Freien haben derzeit vor allem ein Problem.









Ludwigsburg - Der Verein German Road Races vereint die größten und wichtigsten Volksläufe in Deutschland. Seit Kurzem gehört auch der Ludwigsburger Citylauf dazu. Doch das ändert nichts daran, dass er in diesem Jahr nicht stattfindet. Roy Fischer schildert im Interview darüber, wie ein Lauf unter Corona-Bedingungen hätte aussehen können, und sagt, was er sich von der Politik wünscht.