Ludwigsburg - Eigentlich sollten die Bürgerdienste samt Standesamt und Trauzimmer in das Barockpalais an der Wilhelmstraße 1 bis 5 umziehen. Doch dieser Plan wurde im vergangenen Jahr verworfen, weil das Projekt viel zu teuer gekommen wäre. Die Dienste müssen also in der Oberen Marktstraße bleiben. Nun soll dort ein Aufzug gebaut werden, mit demdas Standesamt auch für Menschen mit Handicap erreichbarwird. Die Freien Wähler befürchten, dass das nur der Start für eine Generalsanierung des gesamten Ensembles sein könnte.