, aktualisiert am 24.03.2025 - 09:50 Uhr

Todesfahrt in Ludwigsburg

1 An der Unglücksstelle erinnert ein großes Bild an die Freundinnen. Foto: Andreas Essig

In den sozialen Netzwerken gibt es Hinweise auf die Identität des bislang Flüchtigen. Er soll der Bruder des mutmaßlichen Todesfahrers sein. Die Polizei bestätigt die Hinweise nicht, dementiert aber auch nicht.











Ist der Fahrer der zweiten Mercedes S-Klasse, der sich am Donnerstagabend mit einem 32-Jährigen in der Ludwigsburger Innenstadt ein Autorennen geliefert hat, inzwischen gefasst? Hinweise in den sozialen Netzwerken deuten darauf hin.