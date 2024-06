In der Nacht zum Donnerstag bricht in einem Reihenhaus in Ludwigsburg ein Feuer aus. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann werden verletzt, der Sachschaden ist enorm.

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Ludwigsburg sind ein Feuerwehrmann und ein Bewohner leicht verletzt worden. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von etwa 500.000 Euro, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar.

Das Feuer war demnach in der Nacht zum Donnerstag in einer Wohnung in dem Haus ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Die Polizei war am Donnerstagmorgen noch für Ermittlungen vor Ort.