1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Jens Wolf

Unbekannte sprengen vermutlich in der Silvesternacht einen Zigarettenautomaten in Ludwigsburg und entwenden Zigaretten sowie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.















Ludwigsburg - Bislang unbekannte Täter haben offenbar in der Silversternacht einen Zigarettenautomaten in der Karl-Haußmann-Straße in Ludwigsburg gesprengt und Zigaretten sowie Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, benutzten die Unbekannten wohl einen Feuerwerkskörper, um den Automaten zu sprengen. Daraufhin entwendeten sie eine noch unbekannte Anzahl an Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die etwa Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 07141/18-5353 zu melden.