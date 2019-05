1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolbild) Foto: dpa

In Ludwigsburg werden zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Einer von ihnen wird dingfest gemacht, der andere flüchtet. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Stuttgart - Mit zwei rabiaten Ladendieben bekamen es zwei Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in einem Einkaufszentrum in der Marstallstraße in Ludwigsburg am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu tun. Die Täter wurden nach Angaben der Polizei von den Mitarbeitern erwischt, wie sie drei T-Shirts im Gesamtwert von etwa 140 Euro in eine Tasche steckten und sich in Richtung Ausgang bewegten.

Als die beiden daraufhin zur Rede gestellt wurden, ergriffen sie die Flucht. Einer der Diebe konnte unerkannt aus dem Einkaufszentrum flüchten. Der andere konnte durch einen 30 Jahre alten Mitarbeiter festgehalten werden, riss sich jedoch mit der Beute wieder los. Dabei rannte er gegen eine Glastür und verletzte sich leicht. Anschließend konnte er von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter am Ausgang nochmals gestoppt und trotz erheblicher Gegenwehr abermals festgehalten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der andere, flüchtige Dieb soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und ein südländisches Aussehen gehabt haben. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke, einem weißen Poloshirt, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen. Auf den Rücken trug er einen olivgrünen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Dieb geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 in Verbindung zu setzen.