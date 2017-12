Ludwigsburg Wirt mit Pfefferspray attackiert

Von red/pho 06. Dezember 2017 - 11:28 Uhr

Ein Mann will in einer Gaststätte an der Myliusstraße Kleidung verkaufen. Es kommt zum Streit mit dem Wirt, der Unbekannte greift ihn mit einem Pfefferspray an.

Ludwigsburg - Ein 33-jähriger Gaststättenbetreiber ist am Dienstagabend in einem Lokal an der Myliusstraße in Ludwigsburg von einem bislang Unbekannten unvermittelt mit Pfefferspray attackiert und leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, betrat der Fremde gegen 20.40 Uhr das Restaurant. Offenbar wollte der Mann in der Gaststätte Bekleidung verkaufen. Der Wirt untersagte ihm das. Daraufhin bestellte der Mann ein Gericht zum Mitnehmen, wollte es aber erst am folgenden Tag bezahlen. Das lehnte der Wirt ab. Er forderte den Unbekannten auf, das Lokal zu verlassen.

Plötzlich zückt der Mann ein Pfefferspray

Von außen soll er schimpfend an das Verkaufsfenster herangetreten sein und plötzlich mit einem Pfefferspray auf den 33-Jährigen gezielt haben. Er traf sein Opfer im Gesicht und flüchtete in Richtung Wilhelmgalerie. Der 33-Jährige musste durch den Rettungdienst behandelt werden. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung konnte den Verdächtigen nicht fassen. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-5353 entgegen.