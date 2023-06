1 Auf dem Ludwigsburger Marktplatz wird gebaut und dekoriert, der Weihnachtsmarkt wächst. In der kommenden Woche soll es losgehen mit dem Budenzauber. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg - Die güldenen Engel kündigen ihn bereits an: In der kommenden Woche beginnt der Ludwigsburger Barockweihnachtsmarkt. Auf dem Marktplatz und rund um die Stadtkirche wird gehämmert, gebohrt und dekoriert. In Anbetracht des wachsenden Marktes ist der Veranstalter positiv gestimmt, „dass alles klappt“. Der Geschäftsführer der Tourismus und Events Ludwigsburg (Telb), Mario Kreh, betont allerdings auch, dass es unerlässlich sei, dass sich sowohl Besucher als auch Standbetreiber an die Regeln halten.