Ludwigsburg Vermisste aus Ludwigsburg gefunden

Von red 22. Januar 2019 - 10:10 Uhr

Die vermisste 51-Jährige wurde tot aufgefunden. (Symbolbild) Foto: dpa

Die 51-jährige Vermisste aus Ludwigsburg wurde am Montag tot gefunden. Sie war seit dem 12. Januar verschwunden.

Ludwigsburg - Die seit 12. Januar vermisste Ulrike S.-H. aus Ludwigsburg wurde am Montag tot gefunden. Sie war am Nachmittag bei der Suche durch einen Polizeihubschrauber in einem See in Stuttgart-Möhringen entdeckt worden. Ein Verschulden Dritter an ihrem Tod kann ausgeschlossen werden.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/