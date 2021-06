Verletzte nach Schlägerei in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Am Freitagabend kommt es in Ludwigsburg zu einer massiven Schlägerei zwischen zwei Gruppen. Mehrere Unbeteiligte filmen die Auseinandersetzung – und werden nun von der Polizei gesucht.

Stuttgart - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nach der Auseinandersetzung zweier Gruppen in der Ludwigsburger Innenstadt am Freitag. Zwei Beteiligte kamen mit Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Dem Ermittlungsstand der Polizei nach gerieten zwei Gruppen junger Männer gegen 21.10 Uhr vor einem Imbiss am Schillerplatz in Streit. Bei der folgenden Schlägerei soll auch eine Reizgaspistole eingesetzt worden sein. Ein 32-Jähriger wurde mit einem Messer schwer verletzt, zudem erlitt ein 24-Jähriger leichte Verletzungen.

Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung beschädigten die Beteiligten auch ein vor Ort geparktes Auto. Der Schaden am Fahrzeug wurden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Mehrere Unbeteiligte sollen von der Auseinandersetzung Videoaufnahmen gefertigt haben. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800/1100-225 mit der Polizei in Verbindung zu setzen und diese Aufnahmen als Beweismittel zur Verfügung zu stellen.