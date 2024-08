Venezianische Messe Ludwigsburg (Termin, Programm, Anfahrt)

1 Das geplante Programm ist so bunt wie die Kostüme selbst. Foto: Werner Kuhnle

Anfang September wird es bunt in der Ludwigsburger Innenstadt. Die Venezianische Messe bringt den Karneval aus Venedig in die Barockstadt. Der Eintritt ist erstmals kostenfrei.











Alle zwei Jahre verwandelt sich der Ludwigsburger Marktplatz in eine venezianische Karnevalsszene. Tausende Kostümierte und Künstlergruppen aus ganz Europa zeigen ihre Gewänder, Masken und ein vielseitiges Programm. Neben dem Showprogramm auf der Bühne und dem Marktplatz können sich die Gäste auch über ganztägige Programmpunkte freuen. Darunter Trabers Musik-Karussell, das in diesem Jahr am Fischerhafen hinter der katholischen Kirche steht, das Theater Tol oder das Waldorchester. Auch Walking-Acts sind den ganzen Tag über auf dem Marktplatz unterwegs.