Ein Unfall sorgt am Montagvormittag für massive Verkehrsbehinderungen auf der A81 bei Ludwigsburg. Mindestens eine Person wird dabei verletzt. Was wir bislang wissen.















Ein schwerer Unfall auf der A81 bei der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd sorgt derzeit für massive Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Heilbronn (Stand: 11.15 Uhr). Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person verletzt.

Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung berichtet, war ein Autofahrer gegen 10.45 Uhr auf der rechten Spur der A81 in Richtung Heilbronn unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen Lkw touchierte, der auf der mittleren Spur unterwegs war. Dadurch schleuderte das Auto nach links und landete in der Mittelleitplanke.

Zu einer Vollsperrung kam es laut Polizei zwar nicht, doch durch den Unfall entstand schnell ein langer Stau. Gegen kurz nach 11 Uhr waren es bereits drei Kilometer, Tendenz steigend. Nähere Informationen zu den Unfallbeteiligten und etwaigen weiteren Verletzten liegen noch nicht vor.