1 Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer, die Mitfahrerin leicht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

In Ludwigsburg fahren eine 25-Jährige und eine 17-Jährige verbotenerweise gemeinsam auf einem E-Scooter. Wohl weil die beiden zu schnell unterwegs sind, kommen sie in einer Kurve ins Schleudern.















Link kopiert

Am Mittwochabend hat sich in der Harteneckstraße in Ludwigsburg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 25-Jährige gegen 23 Uhr auf einem E-Scooter vom Klinikum kommend in Richtung Neckarstraße unterwegs. Mit auf dem Roller stand zu diesem Zeitpunkt verbotenerweise eine 17-jährige Mitfahrerin. Mutmaßlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam der Roller in einem Kurvenbereich ins Schleuderns, sodass die Fahrerin und Mitfahrerin vom Roller stürzten. Durch den Sturz erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen, die Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.