Drei leicht verletzte Personen und rund 25.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Freitagabend gegen 21.50 Uhr. Laut Polizeiangaben fuhr ein 35-jähriger mit seinem Mercedes Citan auf die Straße „Beim Bierkeller“ und wollte die Kreuzung zur Schwieberdinger Straße (L 1140) geradeaus überqueren, um auf die Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Süd in Richtung Heilbronn aufzufahren.

Der 48-jährige Fahrer eines Audi A4 befuhr zu diesem Zeitpunkt die Schwieberdinger Straße von Möglingen kommend in Richtung Ludwigsburg. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete er das für ihn geltende Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Mercedes Citan und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen des Citan konnten sich selbständig aus ihrem Pkw befreien. Beide Fahrzeugführer und die 37-jährige Beifahrerin im Mercedes Citan wurden leicht verletzt.

Lesen Sie auch

Lediglich die 38-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei Ludwigsburg und das Polizeipräsidium Ludwigsburg waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die L 1140 im Bereich der Unfallstelle mehrfach gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Gegen 01:05 Uhr war die Straßenreinigung abgeschlossen. Zeugenhinweise bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg telefonisch an 0711 68690 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.