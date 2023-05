Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Ludwigsburg einen Unfall mit drei verletzten Personen verursacht haben soll. Wie sie die Situation am Freitagnachmittag schildert.

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der im Kreis Ludwigsburg einen Unfall mit drei Leichtverletzten verursacht haben soll. Wie die Polizei meldet, war der Unbekannte am Freitag gegen 16 Uhr in der Heimengasse von Hoheneck kommend unterwegs und bog nach rechts auf die Landesstraße 1129 in Richtung Freiberg am Neckar ab. Dabei soll er die Vorfahrt eines von Ludwigsburg kommenden 25-jährigen Opel-Fahrers missachtet haben. Um eine Kollision zu verhindern, musste der 25-Jährige auf die Gegenfahrbahn ausweichen.

Wegen des Ausweichmanövers touchierte der Opel den entgegenkommenden Passat eines 46-Jährigen, der an der Einmündung nach links in die Heimengasse abbiegen wollte. Dadurch wurde der Passat in Fahrtrichtung nach rechts gegen den Tiguan eines 55-Jährigen, der aus Richtung Freiberg geradeaus in Richtung Ludwigsburg fuhr, geschleudert. Der Passat drehte sich daraufhin um die eigene Achse und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der Tiguan drehte sich ebenfalls um die eigene Achse und kam im Grünstreifen zum Stehen. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, vermutlich in Fahrtrichtung Freiberg am Neckar.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Die Fahrer der beteiligten Autos vor Ort wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Der 25-jährige Opel-Fahrer und der 46-jährige Passat-Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Die L1129 war zwischen den Einmündungen K1672 und der Heimengasse für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizei zu melden.