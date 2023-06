1 Wohnen in Ludwigsburg – hier der Teilort Pflugfelden – ist weiterhin attraktiv, die Preise sind entsprechend hoch. Foto: Werner Kuhnle

Wer ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen möchte, muss in und um Ludwigsburg trotz Corona tief in die Tasche greifen. Das hat mehrere Gründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Lage auf dem Haus- und Wohnungsmarkt in Ludwigsburg und im Kreis ist nach wie vor angespannt. Wer mieten oder gar selbst ein Haus bauen möchte, der muss tief in die Tasche greifen, daran hat auch die Coronakrise nichts geändert. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Grundstücken, Wohnungen und Häusern ungebrochen. Das sind die – für Wohnungssuchende und Bauwillige ernüchternden – Ergebnisse des Cityreports, den der Immobilienverband Deutschland erstellt hat. Die Experten analysieren regelmäßig die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in verschiedenen Städten und Kreisen.