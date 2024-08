Ludwigsburg und Kornwestheim: Stromausfall in der Region Stuttgart – Ursache unklar

1 Der Stromausfall am Montagmorgen betraf Ludwigsburg, Kornwestheim und Stuttgart-Zuffenhausen. Foto: dpa/Silas Stein

In großen Teilen Ludwigsburgs, Kornwestheims sowie in Stuttgart-Zuffenhausen ist am Montagmorgen kurzzeitig der Strom ausgefallen. Teils war wegen des Ausfalls auch das Telefonieren nicht möglich. Die Ursache ist bislang unklar.











Kurzzeitig ohne Strom waren am Montagmorgen große Teile von Ludwigsburg und Kornwestheim. Auch Teile von Stuttgart-Zuffenhausen waren betroffen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Morgen mitteilte, war der Strom in diesen Gebieten um kurz vor fünf Uhr ausgefallen. Auf den entsprechenden Portalen im Internet meldeten Bewohner und Bewohnerinnen zahlreiche Stromausfälle – in Ludwigsburg waren es rund 700.