Ludwigsburg Unbekannte schlagen 29-Jährigen krankenhausreif

Von red 29. Oktober 2018 - 13:51 Uhr

Am Bahnhof in Ludwigsburg wurde ein 29-Jähriger krankenhausreif geschlagen. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Bahnhof in Ludwigsburg wurde ein 29-Jähriger von Unbekannten krankenhausreif geschlagen. Als der Mann zu Boden ging, traten sie weiter auf ihn ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Zwei bislang unbekannte Täter sollen am frühen Sonntagmorgen in Ludwigsburg am Bahnhof auf einen 29-jährigen Mann eingeschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die mutmaßlichen Täter sollen gegen 3.15 Uhr auf dem Bahnsteig 2/3 am Bahnhof in Ludwigsburg auf den Mann eingeschlagen haben. Sie trafen den Mann mit ihren Schlägen unter anderem auch am Kopf, sodass der 29-Jährige zu Boden ging, wo sie weiter auf ihn eintraten. Die unbekannten Männer flüchteten anschließend unerkannt in Richtung Ludwigsburger Innenstadt. Ein Zeuge verfolgte die Unbekannten anfänglich, verlor sie jedoch kurze Zeit später aus den Augen.

Polizisten stellten bei dem 29-Jährigen einen Schnitt am Auge sowie am Ohr fest. Außerdem erlitt er durch den Vorfall eine Platzwunde am Hinterkopf. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beschreibung der Täter

Bei den zwei mutmaßlichen Tätern soll es sich laut Zeugenaussagen um schlanke Männer im Alter zwischen 23 und 24 Jahren gehandelt haben. Beide trugen eine jeansähnliche Jacke, ein weißes Hemd, helle Schuhe sowie dunkle Jeanshosen. Einer der Tatverdächtigen hatte offenbar auffällige Narben im Gesicht.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen – Hiweise können unter folgender Telefonnummer gegeben werden: 0711/87035-0.